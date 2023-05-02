تعاون إيراني روسي في مجال الأدوية والمعدات الطبية

العالم - إيران

وقال محمدي خلال لقائه مساعد وزير الصحة الروسي: مصممون على أن نكون قادرين على إجراء صفقات متبادلة مع روسيا في المجال الصحي، إذ تنتج إيران 99٪ من احتياجاتها الدوائية و88٪ من حيث القيمة.

وأشار إلى أن قيمة توريد الأدوية والمواد الخام في إيران بلغت 3.5 مليار دولار، وقال: يتم إنتاج 9 آلاف منتج دوائي و27 ألف كود صيدلاني في البلاد، وفي مجال المعدات الطبية، فإن 60٪ من السوق يخضع لسيطرة الإنتاج المحلي، ويتم تصدير الأدوية المنتجة محليا إلى 55 دوبة في العالم.

من جانبه أعرب مساعد وزير الصحة الروسي عن ارتياحه للقاءات بين مسؤولي الصحة في البلدين، واشار إلى أن هناك فرصة لتعزيز العلاقات بين مصنعي ومصممي المعدات الطبية والأدوية في البلدين.

وقال: بالطبع لدينا الكثير من الدوافع لتشجيع مصنعينا على التعريف بإيران وكذلك زيارة الشركات الإيرانية لتعزيز التعاون الثنائي في المستقبل.

وحسب بيان العلاقات العامة لمنظمة الغذاء والدواء الإيرانية، فإن أحد الإنجازات المهمة لهذه الزيارة هو إنشاء مسار خاص لتصدير الأدوية، والاعتراف بالدراسات السريرية للأدوية والمعدات الطبية التي أجريت في بلد المنشأ من قبل الطرفين، والاتفاق على الإنتاج المشترك للأدوية اليتيمة (أورفان) التي لا يوجد جدوى اقتصادية لها، كما تقرر الانتهاء من تفاصيل الاتفاقيات في القريب العاجل بحضور فريق الخبراء الروسي و زيارة مصانع الإنتاج.