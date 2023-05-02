الجامعة العربية تدين جريمة اغتيال الأسير 'خضر عدنان' في سجون الاحتلال

العالم - العالم الإسلامي

وحملت الجامعة العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، استمرارا للنهج الصهيوني الإجرامي في ارتكاب جرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان، خاصة في ظل ما كان يعانيه الشهيد الأسير من ظروف صحية بالغة الخطورة بعد أن ّ خاض معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 86 يومًا رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري بحقه.

وحذرت الأمانة العامة من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن هذه الجريمة الجديدة، والذي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، بما يحتم قيام المسؤولية الدولية التي توجبها القوانين وقرارات الشرعية الدولية وخاصة اتفاقية جنيف في حماية الأسرى الفلسطينيين، بوضع حد لهذا المسلسل الإجرامي والقتل البطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد والممنهج الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية، هذه الجرائم، التي تقتضي المساءلة أمام مؤسسات العدالة الدولية الناجزة.