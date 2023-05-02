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مع تحذير من الصمت الدولي..

الجامعة العربية تدين جريمة اغتيال الأسير 'خضر عدنان' في سجون الاحتلال

الجامعة العربية تدين جريمة اغتيال الأسير 'خضر عدنان' في سجون الاحتلال
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جريمة إغتيال الأسير خضر عدنان جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بصورة ممنهجة، ليصل عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية إلى 237 شهيدا منذ بدء الاحتلال عام 1967.

العالم - العالم الإسلامي

وحملت الجامعة العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، استمرارا للنهج الصهيوني الإجرامي في ارتكاب جرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان، خاصة في ظل ما كان يعانيه الشهيد الأسير من ظروف صحية بالغة الخطورة بعد أن ّ خاض معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 86 يومًا رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري بحقه.

وحذرت الأمانة العامة من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن هذه الجريمة الجديدة، والذي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، بما يحتم قيام المسؤولية الدولية التي توجبها القوانين وقرارات الشرعية الدولية وخاصة اتفاقية جنيف في حماية الأسرى الفلسطينيين، بوضع حد لهذا المسلسل الإجرامي والقتل البطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد والممنهج الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية، هذه الجرائم، التي تقتضي المساءلة أمام مؤسسات العدالة الدولية الناجزة.

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