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أوجي: إنتاج الخام الإيراني تجاوز 3 ملايين برميل

أوجي: إنتاج الخام الإيراني تجاوز 3 ملايين برميل
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير النفط  الإيراني جواد أوجي، أن حجم إنتاج الخام الايراني بلغ أكثر من 3 ملايين برميل في غضون 20 شهرا، حيث تولت الحكومة الـ13 زمام الحكم في البلاد؛ مضيفا أن حجم إنتاج الغاز الخام تجاوز المليار متر مكعب في الفترة ذاتها.

العالم - إيران

أوجي قال ذلك اليوم الثلاثاء، حيث رعى الاجتماع الدولي الـ14 حول صناعة البتروكيمياء الإيرانية؛ مهنئا لمناسبة حلول يوم "العامل الوطني"، جميع العمال في قطاع النفط والصناعات ذات الصلة.

وبحسب وزير النفط أيضا فإن احتياطي الغاز الخام في إيران، يتجاوز الـ33 ترليون متر مكعب، والنفط الإيراني يزيد عن 154 مليار برميل جاهز للتنقيب في الوقت الحاضر؛ مؤكدا على ضرورة رصد الاستثمارات بما يليق وهذا الحد من الطاقات البترولية في البلاد.

وأوضح أوجي أن الحكومة وضعت نصب برامجها العمل على دعم هذا القطاع، وأدرجت ضمن أولوياتها زيادة إنتاج الغاز والنفط وإنشاء مجمعات البتروكيمياء من أجل تعزيز أمن الطاقة في البلاد، وتقليص مبيعات الخام، فضلا عن إجهاض نتائج الحظر المفروض.

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