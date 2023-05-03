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اعتقال العنصر الرئيس في جريمة اغتيال ضابط بجنوب شرق ايران

اعتقال العنصر الرئيس في جريمة اغتيال ضابط بجنوب شرق ايران
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) ، اعتقال العنصر الرئيس في عملية اغتيال الشهيد محسن رضائي الملازم ثالث في وحدة المغاوير "عمار 112" في مدينة ايرانشهر قبل عدة اشهر.

العالم - ايران

وقال العميد دوست علي جليليان: عقب استشهاد احد ضباط وحدة مغاوير "عمّار 112" في مدينة إيرانشهر في 30 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي في عملية مراقبة وتوفير أمن ضواحي المدينة، فإن موضوع تحديد واعتقال مرتكبي عملية اغتيال هذا الضابط تم وضعه بشكل خاص على جدول أعمال ضباط الشرطة.

"ارنا" مساء الثلاثاء: عقب استشهاد احد كوادر وحدة المغاوير "عمار 112" في مدينة إيرانشهر قبل اشهر، بدات عملية البحث والتحقيق من قبل فرق مكونة من شرطة التحريات والامن ومكافحة المخدرات بمدينة ايرانشهر ومحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران).

واضاف: بعد إجراء عمليات أبحاث مكثفة ورصد استخباراتي، تمكنت من قبل فرق مكونة من شرطة التحريات والامن ومكافحة المخدرات مؤخرا من التعرف على العنصر الرئيسي في عملية الاغتيال وفي عملية خاطفة وسريعة جرت قبل ساعات تم اعتقاله في مخبئه.

واوضح العميد جليليان بانه تم خلال العملية ضبط بندقية كلاشينكوف وكمية عتاد من هذا العنصر الذي اعترف باغتيال الشهيد محسن رضائي وان الدافع وراء عملية الاغتيال هو تهريب المخدرات.

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