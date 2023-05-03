شاهد.. ماذا قال نجل خضر عدنان بعد استشهاد أبيه ؟..

العالم - مراسلون

على خطى والدهم؛ لم يكف عبد الرحمن وحمزة وعلي، أبناء الشهيد خضر عدنان من الهتاف لوالدهم الذي أعلنت مصلحة سجون الاحتلال استشهاده فجر امس، بعد ٨٦ يوما من خوضه اضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وقال عبدالرحمن، نجل الشهيد خضر:"فرحت ان أبي استراح من تعبه وانتصر وحقق حلمه بالشهادة وانتصر علی اليهود".

هذا الإرث الذي حصلوا عليه من والدهم القائد في حرکة الجهاد الاسلامي، ووالدتهم رندة التي خرجت بعد ساعات قليلة من استشهاد زوجها لتلقي وصية زوجها الذي خاض خمسة إضرابات تمكن خلالها من نيل حريته.

وقالت رندة موسی:"بأمعاه الخاوية وصل عند الله عزوجل، ليحاسب کل من قصر وتخاذل وترک الشيخ وحيداً في معرکته الاخيرة، أقولها وأهنئ نفسي وأبنائي بشهادة الشيخ".

في مدينة جنين والفضة الغربية وقطاع غزة، اعلن الإضراب الشامل عن الحياة، كما أدانت وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء جريمة اغتيال خضر عدنان بعد تعمد الاحتلال بالاهمال الطبي وبعد رفض محكمة الاحتلال بالاستئناف الذي قدمه محامي الشيخ للافراج عنه.

وقال محمد عدنان موسی شقيق الشهيد خضر:"کم کنا نتمنی ان هذه الجموع تأتي تهنية بخروج خضر عدنان منتصراً ولکن ارادة الله عزوجل کانت أن تأتي هذه الجموع لتهنئنا باستشهاده. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

خضر عدنان الذي كان متواجداً في بيوت الأسرى والشهداء، ترجل اليوم بعد ان صار جثمانه مطلباً جديداً يضاف إلى قضية استرداد جثامين الحركة الأسيرة التي ارتفعت إلى ٢٣٧ شهيداً منذ عام ١٩٦٧.

انتصاراً ابدياً سجله الشيخ خضر عدنان بعد سنوات طويلة من نصرته للاسرى والشهداء وبعد أن فجر ثقافة المقاومة بالإضراب عن الطعام لنيل الحرية. استشهد الشيخ تاركا خلفه قضية استرداد جثامين الشهداء الاسرى.