شاهد.. رئيسي والأسد يرکزان علی الملف الاقتصادي

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في سوريا ان زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لسوريا بدأت بمراسم رسمية واستقبال ملئ بالحفاوة من قبل الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح مراسل العالم ان لقاء الرئيسين شمل بحث العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والثقافية، رغم ان الملف الاقتصادي طغی علی بقية الملفات بسبب حاجة سوريا الی التعافي من الحرب.

وأكد الرئيس السوري ان علاقة بلده مع ايران، هي علاقة غنية بالتجارب وهي علاقة مستمرة وثابتة.

وسيزور الرئيس الايراني، المقامات الدينية في دمشق، ثم يلتقي برجال أعمال سوريين وايرانيين يوم غد ولقاءات بمسؤولين سوريين للاطلاع علی الملفات العالقة وحلها علی يد الرئيس الايراني.