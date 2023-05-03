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الجيش المصري ينفذ عملية استدعاء كبرى للجنود

الجيش المصري ينفذ عملية استدعاء كبرى للجنود
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر خبرية أن القوات المسلحة المصرية تنفذ عمليات استدعاء كبرى للجنود الذين قضوا خدمتهم العسكرية خلال السنوات الماضية داخل الجيش المصري.

العالم - مصر

وأوضحت المصادر أنه تم استدعاء عدد كبير من المجندين على قوة الاحتياط، حيث أن عملية الاستدعاء تتم بشكل دوري ولكن هذه المرة تم استدعاء عدد كبير من الجنود نظرا لما تمر به البلاد على الحدود الجنوبية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة المصرية قامت بتدشين عدد من نقاط المراقبة الجديدة على الحدود الجنوبية، نظرا لما تمر به السودان.

وأكدت مجموعة من الأشخاص الذين حصلوا على الاستدعاء في تصريحات لـRT، أنهم أنهوا خدمتهم العسكرية منذ 3 سنوات تقريبا وتم استدعاؤهم بالفعل للقوات المسلحة دون معرفة أية تفاصيل.

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