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وسم الضيف العزيز، يجتاح مواقع التواصل السورية

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

اجتاح هاشتاغ "الضيف العزيز" السوشيال ميديا في سوريا منذ أيام بعد إعلان زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية إبراهيم رئيسي الى دمشق ليمثل إختصاراً لحكاية الصداقة و الوفاء لدماء الشهداء ما بين طهران ودمشق.

العالم - هاشتاغ

وتاتي زيارة الرئيس الإيراني "ابراهيم رئيسي" الى سوريا في إطار تتويج جهود طهران لإستعادة دمشق دورها الاساسي في المنطقة.

وغردت سمارة عباس:"وصول السيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية على مستوى عال من الأهمية، القافلة تسير يا أيتام الصهاينة".

وجاء علی حساب يحمل عنوان "الحاج قاسم سليماني":"الصهاينة قلقون من زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران السيد ابراهيم رئيسي إلى سوريا، وهم فعلاً محقون، يجب أن يقلقوا، وكثيراً جداً".

وکتبت زينب الموسوي:"زيارة ابراهيم رئيسي الى سوريا هي رسالة انتصار إلى سوريا".

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شاهد بالفيديو.. وسم الضيف العزيز، يجتاح مواقع التواصل السورية