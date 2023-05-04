شاهد.. محاولات دولية لإحتواء التصعيد في السودان

العالم - السودان

هدنة جديدة هي السابعة منذ بدء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وعلى الرغم من اتفاق الجانبين على تمديد سلسلة من فترات الهدنة الهشة، لسبعة أيام أخرى إلا أن دوي ضربات جوية ومدفعية لا تزال تسمع في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين.

قوات الدعم السريع سارعت الى اتهام الجيش بخرق الهدنة الإنسانية، مشيرة الى انها باتت تسيطر على تسعين بالمئة من مدن الخرطوم الثلاث ولا تزال ملتزمة بالهدنة المعلنة.

بدوره اصدر الجيش بيانا أكد فيه موافقته على تمديد وقف إطلاق النار في البلاد والمشاركة في مفاوضات تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا المعروفة باسم 'إيغاد'، مشيرا إلى أنه أخذ في الاعتبار ما وصفه بـ 'المبادرة السعودية - الأمريكية المشتركة'.

بالتوازي أكد المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني دفع الله الحاج، في أعقاب لقاءات أجراها في السعودية ومصر، أن الجيش قبل مبادرة الهدنة السعودية الأمريكية، وليس وساطة لحل النزاع. وأشار إلى أن وفد الجيش لن يلتقي وجها لوجه مع مبعوث قوات الدعم السريع؛ موضحاً أن التواصل سيكون عبر الوسطاء.

وقال دفع الله الحاج:"وفدنا لن يلتقي بمن سيرسل من حرکة التمرد، وجهاً لوجه ولن يقابله وذلک قناعة بعدم اعترافنا وتصنيفنا لهم بأنهم حرکة متمردة".

على الصعيد الإنساني يسعى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، للاجتماع بطرفي النزاع في السودان، من أجل تأمين ممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية بعد تعرض ست شاحنات محملة بالإمدادات الإنسانية للنهب.

في حين أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خشيته من تمدد النزاع الدائر في السودان خارج حدود البلاد وتهديد عمليات التحول الديمقراطي ومسار السلام في دول الجوار.

يأتي ذلك فيما قررت منظمة التعاون الإسلامي إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان 'في الوقت المناسب' بالتنسيق مع السعودية التي تترأس القمة الحالية للمنظمة، بهدف احتواء التصعيد.