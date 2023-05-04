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في لقائه مع جمع من علماء بلاد الشام

رئيسي: إنتصار جبهة المقاومة في سوريا وفلسطين ولبنان أمر محسوم

رئيسي: إنتصار جبهة المقاومة في سوريا وفلسطين ولبنان أمر محسوم
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

إلتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الخميس جمعا من علماء الدين في بلاد الشام، وذلك في اليوم الثاني من زيارته للعاصمة السورية دمشق.

العالم - إیران

وأكد رئيسي في هذا اللقاء أن انتصار جبهة المقاومة في سوريا وفلسطين ولبنان أمر قطعي، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية وكما وقفت إلى جانب الشعب السوري في فترة محاربة الإرهاب فأنها ستساهم في إعمار سوريا من خلال التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني .

وأوضح رئيسي أن الظلم الذي تعرضت له سوريا ولبنان وفلسطين بواسطة تشكيل ودعم الجماعات الإرهابية لابد أن يطرح يوما على طاولات المحاكم الدولية وأن تحاسب جميع الأطراف المشاركة فيه.

وأضاف أنه وفي ظل النظام غير العادل الذي يحكم العالم فإن واجب العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي وخاصة علماء سوريا تبيين الحقائق ومن بينها استمرار ظلم أميركا والصهاينة لشعوب المنطقة.

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