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السويد تصدر أمرا باعتقال المتطرف راسموس بالودان المسيء للقرآن الكريم

السويد تصدر أمرا باعتقال المتطرف راسموس بالودان المسيء للقرآن الكريم
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أصدر الادعاء السويدي مذكرة باعتقال السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، زعيم حزب "هارد لاين"، بعد إحراقه المصحف أمام السفارة التركية في يناير الماضي.

العالم- اوروبا

وذكرت صحيفة Aftonbladet يوم الخميس، أنه سيتم توقيف المدعو بالودان بمجرد دخوله الحدود السويدية، ليصار إلى اعتقاله على الفور.

يذكر أنه قبل عدة أشهر، تم فتح تحقيق ضد بالودان حول حقائق بإثارة الكراهية العرقية والعداوة، فضلا عن توجيه الشتائم والاعتداء الجسيم على مسؤول رسمي. وقد دُعي للاستجواب، لكنه ذكر أنه لن يأتي إلى السويد.

إلى ذلك، لفت المدعي العام السويدي، أدريان كومبييه هوج، بإمكانية استجواب بالودان في الدنمارك بمعاونة الشرطة الدنماركية.

تجدر الإشارة إلى أن بالودان يصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها "سخيفة".

وقال: "لا تنوي الشرطة السويدية بشكل عام وشرطة (مدينة) مالمو على وجه الخصوص تقديم الحماية لي، لذلك يعتبر قدومي إلى السويد أمرا خطيرا بالنسبة لي".

كما وصف شرطة مالمو بأنها "كومة من القمامة المسلمة".

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السويد تصدر أمرا باعتقال المتطرف راسموس بالودان المسيء للقرآن الكريم

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