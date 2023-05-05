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الأمن الروسي:

إحباط عمل إرهابي أوكراني ضد أحد مدراء محطة زابوروجيه الكهروذرية

إحباط عمل إرهابي أوكراني ضد أحد مدراء محطة زابوروجيه الكهروذرية
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال مصدر أمني مطلع إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تمكن من منع اعتداء إرهابي من قبل عملاء المخابرات العسكرية  الأوكرانية ضد أحد مدراء محطة زابوروجيه الكهروذرية.

العالم- روسيا

وأضاف المصدر: "تمكن رجال الأمن الروسي من قطع نشاط مجموعة تخريبية وإرهابية تابعة للمخابرات العسكرية الأوكرانية على أراضي مقاطعة زابوروجيه. وبفضل الإجراءات المتخذة تم منع وقوع عمل إرهابي ضد أحد مدراء محطة زابوروجيه الكهروذرية".

ووفقا لمعطيات الأمن الفيدرالي الروسي، تم تنسيق نشاط المجموعة الإجرامي بإشراف مباشر من المخابرات العسكرية الأوكرانية، أو من خلال وسيط موجود في فنلندا.

وأشار المصدر إلى أنه تمت بفضل العملية الأمنية، مصادرة عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام، وكذلك عدة بنادق حربية آلية وذخيرة لها وكذلك بعض المواد المتفجرة.

وتابع المصدر القول: "ثبت كذلك أن أعضاء المجموعة الإرهابية التخريبية جمعوا أيضا معلومات حول مواقع المنشآت العسكرية الروسية وحول العسكريين الروس وكذلك، السكان المحليين الموالين لروسيا".

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