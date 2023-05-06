تصاعد دوري و واضح في حالات المقاومة ضد الاحتلال + فيديو

العالم – كيان الاحتلال

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار صالح أبوعزة إلى أن هنالك ساحات عديدة للمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديدا عليه، حيث يعتبر أن ما يحصل هو جزء من الأخطار التي تحيط بالكيان.

ولفت إلى أنه و: خلال شهر رمضان المبارك كان هنالك تخفيف من حدة التعاطي الإسرائيلي مع ساحة الضفة المحتلة للتفرغ أكثر لمسالة مفهوم تعدد الساحات ووحدة الجبهات، لأنه يشكل له خطرا كبيرا، وخاصة ما ترجم عبر إطلاق الصواريخ، وبالإضافة ما حصل في عملية مجدو الأمنية التي رأى بأنها عملية معقدة.

وأوضح أن الرد الإسرائيلي على ما أطلق من صواريخ من جنوب لبنان وغزة وسوريا كان بنظر "الشعب الإسرائيلي" و حتى بنظر الائتلاف الحاكم أي جماعة بن غفير وبالإضافة إلى الاتهامات التي قادتها المعارضة الإسرائيلية كان رداً ضعيفاً جدا.

وحذر من أن حكومة نتنياهو تحاول الآن الاكتفاء بساحة محددة، من أجل القضاء على أكبر قدر ممكن من المقاومين وإنهاء الحالة المقاومة في الضفة المحتلة.

وأشار صالح أبوعزة إلى أن جميع فصائل المقاومة الفلسطينية تعمل وعبر كتائبها وسراياها ومؤسساتها العسكرية لمحاولة استحداث نهضة مقاومة حقيقية لها بنية واضحة في الضفة المحتلة، لافتا إلى "ثالوث الشمال، جنين نابلس طولكرم" وقال: خلال السنة الماضية لم تكن طولكرم في المشهد بشكل عام، لكن الآن نحن نتحدث عن كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس كما أن هنالك كتيبة اسمها مجموعة الرد السريع وفيها عشرات من الشباب الذين يشتبكون مع كل قوة احتلال تدخل إلى طولكرم أو مخيمات طولكرم وخاصة مخيم نورشمس.

وأكد أن الحالة المقاومة في الضفة تشهد تصاعدا بشكل دوري و واضح، مشددا على أن: هذا هو ما يتحدث الإسرائيلي عنه، حيث يقول بأن كل عملية اغتيال نقوم بها في الداخل يكون المقابل بذلك أن ينضم مزيد من المقاومين أو الفلسطينيين إلى صفوف المقاومة.

وأضاف: كتيبة جنين بدأت بآحاد الأشخاص ونحن نتحدث الآن عن المئات، عرين الأسود كذلك، وكذلك دخول كتائب القسام على الخط في بداية هذا العام خاصة في أريحا وعقبة جبر، حتى أن العمليات التي نفذت لحركة حماس قد نفذت في منطقة أريحا، فأريحا منطقة وادعة في الحالة الفلسطينية بشكل عام على عكس المدن المشتعلة بشكل دائم مثلا.

وبين أنه و: بعد استشهاد الخمسة الذين قتلوا في عقبة جبر رأينا حالة مقاومة أكثر شدة في أريحا و رأينا انضمام أريحا إلى ما يسمى النقاط والبؤر المشتعلة في الضفة.

وخلص إلى القول: في الجانب الآخر الإسرائيلي، هنالك تهدئة حصلت في رمضان حيث تعامل فقط مع مفهوم القنابل المؤقتة، من أجل التفرغ لساحات أخرى ومواضيع أمنية شائكة بالنسبة له، لكن عاد الآن ويريد تصفية الحالة المقاومة بالضفة وباعتقادي أنه سيفشل في ذلك.

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