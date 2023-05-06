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رئيس مجلس النواب الأوزبكي يزور طهران

رئيس مجلس النواب الأوزبكي يزور طهران
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" نظيره الأوزبكي "نور الدين جان إسماعيلوف" الذي يزور طهران على رأس وفد برلماني اوزبكي.

العالم - ايران

وكان قد وصل رئيس مجلس النواب الأوزبكي " نور الدين جان إسماعيلوف " ،الذي سافر إلى إيران بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على رأس وفد برلماني أوزبكي ، إلى طهران مساء امس 05 ايار/مايو .

وكان في استقبال رئيس مجلس النواب الأوزبكي والوفد المرافق له في المطار رئيس مجموعة الصداقة الإيرانية- الأوزبكية " غلام رضا نوري قزلجة " وكل من اعضاء مجموعة الصداقة هذه "مهرداد ياسين كرمي " و"سيد مرتضى حسيني ".

وبعد الاستقبال الرسمي الذي اقيم اليوم السبت من قبل رئيس مجلس الشورى الايراني الإسلامي " محمد باقر قاليباف "، بدأت الاجتماعات والمناقشات الرسمية بين مسؤولي البرلمانين الإيراني والأوزبكي.

ومن المقرر أن يشارك رؤساء برلماني البلدين في مؤتمر صحفي عقب مشاوراتهم و اجتماعاتهم التي تجرى بينهما.

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رئيس مجلس النواب الأوزبكي يزور طهران

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