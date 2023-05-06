كرواتيا تأمل في توسيع التعاون الاقتصادي مع ايران

العالم - ايران

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في زغرب برويز اسماعيلي، في ختام مهامه ، وزير الخارجية الكرواتي جوردان غرليتش رادمان.



وقال وزير الخارجية الكرواتي في هذا اللقاء ، في معرض تأكيده على العلاقات الودية مع إيران: نحن سعداء بتطور التعاون الثنائي في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة.

كما أعرب جوردان غرليتش رادمان عن تقديره لجهود السفير الإيراني في الحفاظ على العلاقات وتطويرها ، وتمنى النجاح والتقدم لإيران حكومة وشعبا، وقال: خلال السنوات الثلاث الماضية ، استمرت العلاقات الثقافية بين إيران وكرواتيا على مستوى عالٍ ، وأتمنى أن يستمر التعاون الاقتصادي بين البلدين ، ويتعين تطويره أكثر من ذلك ووفق الإمكانات الكبيرة المتاحة لصالح البلدين.



وأكد وزير الخارجية الكرواتي على دعم الاتحاد الأوروبي القوي لإحياء الاتفاق النووي وأضاف: نعتقد أن هناك مساحة للحوار لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة كحل قانوني مناسب للطرفين.

من جانبه شرخ السفير الإيراني في زغرب، مستجدات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معربا عن شكره لوزير الخارجية الكرواتي جوردان غرليتش رادمان ودعمه ودعم وزارة الخارجية الكرواتية لتطوير العلاقات بين البلدين.

وتباحث الجانبان في هذا اللقاء تنمية علاقات الصداقة والتواصل المستمر بين مسؤولي البلدين ، ودعم ارتباط القطاعات الخاصة ومضاعفة حجم التجارة غير النفطية ، والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ، واقامة العديد من البرامج الثقافية والفنية ، وكذلك المستوى المنشود للتعاون القنصلي.



كما قدم برويز إسماعيلي، سعيد خطيب زادة كأحد الدبلوماسيين البارزين والسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الايرانية في كرواتيا.