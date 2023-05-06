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الحرس الثوري يعتقل أحد قياديي "داعش" عند محاولته دخول البلاد

الحرس الثوري يعتقل أحد قياديي
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الحرس الثوري في ايران ، اليوم السبت، اعتقال أحد قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي عند محاولته دخول البلاد.

العالم - ايران

وأكد حرس الثورة أنّه تم اعتقال شبكة اتصالات الإرهابي الموقوف داخل البلاد عبر مجموعة من الإجراءات الأمنية والاستخبارية.

يذكر أن حرس الثورة ، أعلن في وقتٍ سابق، تفكيك خلية إرهابية تابعة لزمرة "خلق" الارهابية خططت لاستهداف مراكز حساسة في مدينة آمل قبل تفكيكها من قِبَل استخبارات الحرس.

وشدّد حرس الثورة الإيراني غير مرة على أنّ القوات الأمنية والشرطة والبسيج سيواصلون التصدي للإرهابيين والأعداء، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيحبط بوعيه الفتنة وسينتصر في الحرب المركَّبة ضده.

وفي بيانٍ له، شدّد حرس الثورة، على أن التعامل الحاسم والسريع مع المتَّهمين بعمليات التخريب والإرهاب والانفصاليين أصبح مطلباً عاماً.

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