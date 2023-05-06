فاغنر الروسیة تعتزم تسليم مواقعها في باخموت لقوات الزعيمِ الشيشاني

العالم - روسیا

وفي رسالة الى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أشار بريغوجين الى التنسيق مع ممثلي قديروف لتسليمِ المواقع لقواته في العاشر من مايو الجاري، لتواصل اقتحامَ ما تبقّى من باخموت.

وكان بريغوجين قد قال في فيديو مصور إنّ الاستيلاءَ على مدينة باخموت بشكلٍ كامل يحتاج الى اقتحام كيلومترين ونصف الكيلومتر فقط من الأراضي.

واصبحت معركة الاستيلاء على مدينة باخموت شرق اوكرانيا علامة فارقة في مجريات العملية العسكرية الروسية منذ شباط فبراير العام الماضي،ومعها تحاول القوات الروسية مدعومة بقوات فاغنر السيطرة على المدينة بينما تستميت القوات الاوكرانية في الدفاع عن اخر معاقلها في المدينة التي باتت شبه مدمرة وسط تضارب في المعلومات الميدانية.



وتحاول القوات الروسية ومنذ أسابيع تطويق باخموت - او أرتيوموفسك بحسب التسمية الروسية - ونجحت في قطع العديد من طرق تزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات. لكن ما نقلته وسائل اعلام عن رئيس قوات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة طرح اسئلة عن حقيقة العلاقة بين فاغنر و مسؤولي وزارة الدفاع الروسية بحسب مصادر غربية، حيث قال رئيس قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين: "كنا في طريقنا للسيطرة على مدينة باخموت قبل التاسع من أيار/ مايو، وعندما رأى البيروقراطيون العسكريون ذلك أوقفوا إمدادات الذخيرة، لذلك، اعتبارا من العاشر من الجاري سننسحب من باخموت".