بعد اعترافه بجرائمه الارهابية.. القصاص من 'اسيود' بحكم الافساد في الارض

العالم - خاص بالعالم

بحكم الإفساد في الأرض، من خلال تشكيل وقيادة جماعة ارهابية تدعى "حركة النضال" وتخطيط وتنفيذ عمليات تفجير وقتل واغتيال، نفذ فجر السبت حكم القصاص من رئيس الحركة الارهابية حبيب فرج الله كعب الملقب بـ"حبيب إسيود".

جرائم وعمليات تفجير وتخريب ما كان الهجوم الارهابي على استعراض القوات المسلحة الإيرانية في مدنية أهواز عام 2018، إلا واحدة من هذه الجرائم.

القضاء الايراني كان أصدر حكم الاعدام بحق إسيود، في الثاني عشر من آذار مارس الماضي، بعد جلسات عديدة للمحكمة بحضور المتهم ومحاميه، وبعد جولة استئناف، اكدت المحكمة العليا الإيرانية الحكم الصادر بحق المتهم، وأنه كان وفقا للمعايير القانونية والشرعية.

"إسيود" الذي اعتقلته قوات الأمن الإيرانية بعد مغادرته السويد، والتي تحصن فيها لسنوات عديدة، اعترف خلال محاكمته بارتباطه بأجهزة الاستخبارات الاميركية والاسرائيلية "الموساد"، بالاضافة الى ارتباطه بالاستخبارات السويدية، وكشف عن علاقته الوثيقة بشخصيات بارزة في هذه الاجهزة. لينفذ حكم الإعدام وفق القانون الإيراني والشريعة الاسلامية على وقوفه وتخطيطه لعدد كبير من العمليات الارهابية في البلاد، منها:

تفجير استهدف مبنى محافظة خوزستان عام 2004

تفجير منظمة إدارة وتخطيط خوزستان (هيئة التخطيط والميزانية) عام 2004

تفجير دائرة الإسكان والتنمية العمرانية لمدينة أهواز عام 2005

تفجير دائرة البيئة في أهواز عام 2005

وتفجير خطوط نقل النفط في خوزستان

وتفجير محور نقل النفط في أهواز - آبادان – ماهشهر

تفجير مدينتي دزفول وعبادان عام 2005

وتفجير بنك سامان في أهواز عام 2005

وهجوم مسلح على منشآت ضخ المياه في إحدى قرى مدينة شوشتر عام 2009

إضافة إلى أعمال إرهابية أخرى ارتكبتها هذه المجموعة الإرهابية بقيادة فرج الله كعب.