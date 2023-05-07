حاملات صواريخ كاليبر تستقر في البحر الأسود

العالم - الأزمة الاوكرانية

وأفادت مصادر خبرية بوقوع انفجارات عدة وسط مدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا. وقالت السلطات في مقاطعة ميكولايف إنها رصدت إطلاق صواريخ روسية من البحر الأسود باتجاه المقاطعة.

كما أعلنت أوكرانيا مقتل 6 من خبراء نزع الألغام في منطقة خيرسون جنوبي البلاد.

وفي مقاطعة زاباروجيا، أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ببدء إجلاء سكان مدينة إنيرغودار، معرباً عن قلقه من تزايد الأعمال العسكرية في منطقة المحطة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأما في باخموت شرقي أوكرانيا، قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين إنه لم يتلق حتى الآن أي ذخيرة إضافية من موسكو، وهدد بانسحاب قواته في الأيام القادمة، كما أوضح أن قواته استولت على 95% من باخموت.

وقال بريغوجين:"حتى اليوم لم يأت أحد لتزويدنا بالذخيرة اللازمة، وتوفيرها بالحجم الضروري، لا يمكن أن يكون هناك هجوم من دون تدمير أسلحة العدو. لأنني سأقود المزيد من الرجال إلى موت محقق، فسوف نبدأ في العاشر من مايو/أيار الجاري بسحب الوحدات".

وبينما يقول الجيش الأوكراني إنه أسقط لأول مرة منذ بدء الحرب صاروخاً باليستياً روسياً فرط صوتيا من طراز 'كينجال' فوق سماء كييف، أعلنت روسيا إسقاط صاروخ باليستي أوكراني فوق شبه جزيرة القرم، في ظل أنباء عن قرب شن هجوم أوكراني مضاد.

في سياق منفصل، أعلنت السلطات الروسية السبت أنها فتحت تحقيقاً في 'عمل إرهابي'، وأوقفت مشتبها فيه، بعد انفجار السيارة الذي أصيب فيه الكاتب القومي زاخار بريليبين المعروف بتأييده الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأوضحت لجنة التحقيق أن سائق الكاتب قتل في الهجوم. من جهتها، أشارت وزارة الداخلية الروسية إلى توقيف رجل 'قد يكون على صلة بالانفجار'.

وحملت الخارجية الروسية أوكرانيا ودولاً غربية تدعمها مسؤولية انفجار السيارة المفخخة أدت لإصابة الكاتب الروسي بريليبين ومقتل سائقه.

على صعيد آخر، أعلن الطرفان الأوكراني والروسي أمس السبت إتمام صفقة تبادل أسرى تم بموجبها إطلاق سراح 45 جنديا أوكرانيا و3 روس.