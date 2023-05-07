الرئيس الإيراني يوعز بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث الشغب العام الماضي

العالم - إيران

وحسب مرسوم الرئيس رئيسي فقد تم تعيين حسين مظفر رئيسا، وكاظم غريب آبادي أمين حقوق الانسان، وسكينةسادات باد مسؤولة متابعة الحقوق والحريات الاجتماعية، وزهرة إلهيان رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الإسلامي، وحسن صفادوست رئيس مركز نقابة المحامين بالعدلية، أعضاء في اللجنة الخاصة للتحقيق في أحداث الشغب في العام الماضي.

ومن أهم مسؤوليات هذه اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية؛ إجراء دراسة شاملة ووافية لمختلف جوانب أعمال الشغب في خريف العام الماضي من خلال تلقي التقارير من المؤسسات المسؤولة والتقارير العامة والإعلاميين، والتحقيق في شكاوى الجرحى والمصابين في الحوادث أو ذويهم، ومتابعتها بشأن تعويض المواطنين الذين أصيبوا بأضرار مادية أو معنوية خلال هذه الأحداث وأعمال الشغب، متابعة حقوق ذوي الشهداء والمتوفين خلال الحوادث وأعمال الشغب في الجهات الداخلية والقضائية المختصة، التحقيق في الادعاءات التي أثيرت حول انتهاك حقوق الأفراد في الأحداث المذكورة ومتابعتها في الجهات المختصة والمساعدة في الملاحقات القانونية في الساحتين الخارجية والدولية وتقديم وثائق دامغة ودقيقة لطرحها في المحافل الدولية وحقوق الإنسان، وتقديم اقتراح لإزالة العيوب أو الثغرات القانونية أو تحسين القوانين واللوائح التي تحكم حرية التجمعات السلمية وتقديم سرد صحيح وعادل لأحداث واضطرابات خريف العام الماضي بناء على الحقائق والوثائق وشهادات الشهود دون أي تحيز وبغية منع تكرارها باستخدام قدرات الأساتذة والمفكرين والنخب في البلاد.

كما أمر الرئيس إبراهيم رئيسي هذه اللجنة الخاصة بإرسال تقاريرها بانتظام إليه شخصيا.