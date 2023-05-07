نمو التبادل التجاري بين إيران وقطر بنسبة 45 بالمائة خلال عامين

العالم - إيران

وأوضح عدنان موسی بور أن قیمة التبادلات التجارية بين إيران وقطر كانت 143مليون دولار عام 2021، ووصل إلى 208 ملايين دولار في 2022 مما يدل على نمو جيد

وتقوم مجموعة من رجال الأعمال القطريين بزيارة معرض إكسبو إيران الدولي الخامس.

وقال عدنان موسی بور في إشارة إلى حضور هذه الغرفة في معرض إيران إكسبو الخامس: إن المنتجات الزراعية والفواكه المجففة ومواد البناء كانت من أهم الصادرات الإيرانية إلى قطر.

وأضاف: يقام معرض إكسبو إيران الدولي في الفترة من 7 لغایة 10مايو الجاري في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية وستكون غرفة تجارة إيران وقطر حاضرة أيضا في هذا المعرض.

وبناء على التنسيق، سيزور المعرض أيضا عدد من رجال الأعمال القطريين والمسؤولين الاقتصاديين القطريين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية القطرية المشتركة.