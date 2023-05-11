صاروخ المقاومة يفتح أبوابا كبيرة على نتنياهو وحكومته

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان الاكثر لفتا للانتباه بان الصاروخ الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية سقط على رحوفوت مشيرا الى قوته التفجيرية الكبيرة لان المشاهد الواردة كانت قد تحدثت بان الصاروخ الفلسطيني اصاب احد المباني ودمره تدميرا كاملا حتى ان الجبهة الداخلية الاسرائيلية في بيان لها أكدت بان المبنى لم يعد صالحا للسكن.

ولفت مراسلنا الى أن هناك تطورا حدث على منظومة الصواريخ التابعه للمقاومة ما سيؤدي الى تسريع التوصل الى تهدئة وليس كما يعتقد البعض بان الامور ستتدحرح الى العملية العسكرية وبالتالي فان هذا الصاروخ فتح ابوابا كبيرة على نتنياهو وعلى حكومته حتى على قيادة جيش الاحتلال الاسرائيلي التي لا تريد الوصول الى تلك المرحلة.

وكانت قد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، صورا تبرز لحظة إطلاق صاروخ بعيد المدى على منطقة رحوفوت جنوب "تل أبيب"، ما أدى لسقوط على مبنى مكون من أربعة طوابق.

إلى ذلك، أكد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "سرايا القدس" في بيان مقتضب له، استشهاد القائد أحمد محمود أبو دقة "أبو حمزة" - أحد قادة سرايا القدس، الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أكدت الخميس، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيليين من الفلسطينيين إلى 28 شهيدا و86 إصابة، وذلك في اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كان قيادة الكيان قد أكدت بأنها تتجه نحو اغتيال كبار قادة الفصائل الفلسطينية في غزة وأنها غير معنية بوقف إطلاق النار، جاء ذلك في تصريحات صحفية لقائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إليعازر توليدانو.

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