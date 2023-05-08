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اللقاء التضامني: عودة سوريا للجامعة العربية انتصار على مشاريع التقسيم

اللقاء التضامني: عودة سوريا للجامعة العربية انتصار على مشاريع التقسيم
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

رحب رئيس "اللقاء التضامني الوطني" الشيخ مصطفى ملص في بيان "باجماع الدول العربية على مشاركة الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية".

العالم - لبنان

وأكد الشيخ مصطفى، ان "غياب سوريا عن الجامعة افقدها دورها ومبرر وجودها ، وهذا الامر لا يجب ان يتكرر مع اية دولة عربية" .

اضاف: "ان عودة سوريا هي النتيجة الطبيعية للإنتصار على مشاريع التقسيم التي استهدفتها والمسؤولية العربية تستوجب ان تستكمل هذه الخطوة بأن يكون ملف إعادة إعمار سوريا بندا مركزيا على جدول اعمال القمة المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية".

وختم:" ان سياسة الحوار والتواصل هي السبيل الوحيد لصون الوحدة العربية وتعزيز منعتها، وفي هذا السياق نتوجه بالشكر للمسؤولين في دولة العراق لما قدموه من جهد وتفاني في سبيل عودة اللحمة العربية وانجاز المصالحة الميمونة ".

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اللقاء التضامني: عودة سوريا للجامعة العربية انتصار على مشاريع التقسيم