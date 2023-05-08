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هذا ما دار في لقاء بين ولي العهد السعودي و سوليفان

هذا ما دار في لقاء بين ولي العهد السعودي و سوليفان
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الذي يزور السعودية حاليا.

العالم-السعودية

وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما استعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، قال البيت الأبيض -في بيان- إن سوليفان وولي العهد السعودي استعرضا التقدم الكبير في المحادثات الرامية لتعزيز الهدنة المستمرة منذ 15 شهرا في اليمن.

كما رحبا بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى تناول مجموعة أخرى من القضايا.

وأضاف البيان أن سوليفان شكر ولي العهد على دعم السعودية للمواطنين الأميركيين في أثناء الإجلاء من السودان.

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هذا ما دار في لقاء بين ولي العهد السعودي و سوليفان

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