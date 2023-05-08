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اسلامي: "الطاقة النووية" تتعهد بإنتاج 10 الاف ميغاواط كهرباء داخل البلاد

اسلامي:
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

 اعلن مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، بان المنظمة تعهدت على تبني انتاج 10 الاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية المستخدمة في البلاد.

العالم - ايران

وخلال تصريحه بمراسم ازاحة الستار عن منجزين تقنيين في مجال الطاقة النووية اليوم الاثنين، لفت "اسلامي"، الى ان المنظمة الوطنية للطاقة الذرية تتولى دورا ستراتيجيا في سياق تحفيز الشركات المعرفية على المساهمة في الصناعات النووية.

واضاف : ان الجانب الاهم في هذا الاطار، يعود الى الجهود الهادفة الى توفير خدمات علمية تقنية مختلفة، لخدمة المواطنين وتسهيل ظروفهم المعيشية.

واستطرد مساعد رئيس الجمهورية، قائلا : ان المنظمة تعمل في هذا السياق على تيسير انضمام الشركات المعرفية الى التعاون مع المنظمة الوطنية للطاقة الذرية وبما يتيح لها ان تطبق ابحاثها وتحولها الى منظومات لخدمة المجتمع.

واعلن اسلامي في السياق نفسه، ان ما يربو عن 140 صناعة وطنية مثل الصلب والتكرير والبتروكيمياء، تستفيد من التقنيات النووية حاليا.

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اسلامي: "الطاقة النووية" تتعهد بإنتاج 10 الاف ميغاواط كهرباء داخل البلاد

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