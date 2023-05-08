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السودان.. الجيش يقصف مواقع تمركز الدعم السريع في الخرطوم

السودان.. الجيش يقصف مواقع تمركز الدعم السريع في الخرطوم
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

هز انفجار عنيف وسط العاصمة الخرطوم على خلفية شن الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني غارات على مواقع تمركز قوات الدعم السريع بالقصر الجمهوري.

العالم-السودان

وتصاعدت ألسنة اللهب بكثافة وسط العاصمة الخرطوم.

وعلى الرغم من الهدنة التي من المفترض أن تكون مستمرة بالتزامن مع مواصلة المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة، تجددت الاشتباكات يوم الاثنين في الخرطوم.

فبعد هدوء حذر ساد في الصباح، تصاعدت أعمدة الدخان عصرا في سماء الخرطوم، فيما تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، لاسيما وسط العاصمة.

كما سمع دوي انفجارات عنيفة متكررة، وسط تحليق كثيف للطيران في محيط القصر الجمهوري.

وأسفرت المعارك المستمرة منذ 22 يوما عن سقوط 700 قتيل وخمسة آلاف جريح حسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها "أيه سي إل إي دي"، فضلا عن نزوح 335 ألف شخص، ولجوء 115 ألفا إلى الدول المجاورة، وسط تحذيرات للأمم المتحدة من إمكانية أن يعاني 19 مليون شخص من الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة.

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