"قسد" تستولي على مبان جامعية ومنازل في محيط القاعدة الأمريكية شرقي سوريا

العالم-سوريا

وأوضحت الوكالة أن المباني التي تم الاستيلاء عليها تقع ضمن المؤسسات الحكومية في حي غويران، وتشمل مباني جامعية وسكنية.

وذكر مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصادر في مدينة الحسكة، أن مجموعة كبيرة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي اقتحموا مساء الاثنين، مباني كليات الآداب والتربية والسكن الطلابي التابع لجامعة الفرات الحكومية في حي الليلية.

وقالت المصادر إن ميليشيا "قسد" طردوا جميع القاطنين في السكن الطلابي الذي يضم مجموعة كبيرة من أعضاء الهيئة التدريسية، بينهم عمداء الكليات ونواب رئيس جامعة الفرات، وعددا من الموظفين الحكوميين.

وأشارت المصادر إلى انتشار مسلحي فوج "الدفاع الذاتي" التابع لقوات "قسد" في مباني الكليات المذكورة، وتوجيه إنذارات عاجلة لإخلاء أبنية السكن الشبابي جنوب مباني الكليات القريبة من سور القاعدة الأمريكية وتحمل الأرقام 12 - 13 - 14 – 16، وطالبوهم بإخلائها فورا.

ولفتت المصادر إلى أن هذه المساكن تضم 120 شقة يقطنها حوالي 60 عائلة من أبناء القبائل العربية.

وتأتي هذه العمليات بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية لوجستية لقوات الجيش الأمريكي إلى قاعدته غير الشرعية، في حي غويران في ظل سياسة التضييق على أبناء القبائل العربية، بالتزامن مع التطورات الأخيرة وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.