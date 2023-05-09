ايرواني: إيران تستضيف المؤتمر الدولي للتعامل مع العواصف الترابية

العالم - ايران

وناقش إیرواني، امس الاثنين، في الاجتماع السنوي الثامن عشر للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الغابات، قدرة الغابات على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأضرار التي لحقت بها والآثار السلبية للأعاصير وتأثيرات الغبار على الإدارة المستدامة للغابات.

وأضاف سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستضيف المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الترابية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في الأمم المتحدة: إن هذا المؤتمر سيعقد يومي 9 و 10 سبتمبر 2023 في طهران ويهدف إلى دراسة تحديات ومشاكل الدول المتأثرة بالغبار وتقديم حلول عملية للتعامل مع هذا التحدي والمشكلة العالمية.

واوضح سفير إيران لدى الأمم المتحدة بعض الإجراءات التي تتخذها طهران في اتجاه الإدارة المستدامة للغابات وقال: إن الموارد المحدودة وإزالة الغابات وتغير المناخ والوصول المحدود إلى الأسواق والموارد المالية هي التحديات الرئيسية للبلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض.

وأكد إيرواني أنه من الضروري توسيع التعاون الدولي مع إدارة الأمم المتحدة من أجل تقديم المساعدة اللازمة لمواجهة تحديات البلدان المذكورة من أجل إدارة الغابات بشكل مستدام.