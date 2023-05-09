جريمة العدوان علی غزة جاءت استجابة لطلب هذا الشخص..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس انه قبل ارتكاب الجريمة، كان الاحتلال يعيش حالة من الانقسام سواء في المعارضة او النظام الحاكم او حتی داخل اليمين الحاكم. لكن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في غزة، قربت وجهات النظر لهذه الاطراف.

وأكد مراسل العالم ان وزير الامن الداخلي بن غفير، كان يمتنع من التصويت داخل الكنيست احتجاجاً ويطالب بشن عملية واسعة باتجاه قطاع غزة وضربات قاسية لمحور المقاومة وما حصل من ضرب غزة، كان استجابة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمنظومة الأمنية لمطلب بن غفير.

ورأی مراسل العالم ان عمليات توحيد الساحات الذي اتخذتها المقاومة سبيلاً للرد علی جرائم الاحتلال، جعل المحتل مختلاً في مقابلته وتأتي جريمة ضرب غزة من أجل التغطية علی الفشل الاسرائيلي في هذا المجال ليصدر أزمته الی خارج الكيان ويدعي ان الردع الاسرائيلي متصاعداً وليس مهزوزاً كما اعترف رئيس الكيان الاسرائيلي خلال الاسابيع الماضية.