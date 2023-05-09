الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣
٠٧:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

جريمة العدوان علی غزة جاءت استجابة لطلب هذا الشخص..

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

يری خبراء ومراقبون ان جريمة الاغتيال التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي فجر الثلاثاء في غزة، تأتي استجابة لإصرار وزير الامن الداخلي، إيتمار بن غفير.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس انه قبل ارتكاب الجريمة، كان الاحتلال يعيش حالة من الانقسام سواء في المعارضة او النظام الحاكم او حتی داخل اليمين الحاكم. لكن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في غزة، قربت وجهات النظر لهذه الاطراف.

وأكد مراسل العالم ان وزير الامن الداخلي بن غفير، كان يمتنع من التصويت داخل الكنيست احتجاجاً ويطالب بشن عملية واسعة باتجاه قطاع غزة وضربات قاسية لمحور المقاومة وما حصل من ضرب غزة، كان استجابة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمنظومة الأمنية لمطلب بن غفير.

ورأی مراسل العالم ان عمليات توحيد الساحات الذي اتخذتها المقاومة سبيلاً للرد علی جرائم الاحتلال، جعل المحتل مختلاً في مقابلته وتأتي جريمة ضرب غزة من أجل التغطية علی الفشل الاسرائيلي في هذا المجال ليصدر أزمته الی خارج الكيان ويدعي ان الردع الاسرائيلي متصاعداً وليس مهزوزاً كما اعترف رئيس الكيان الاسرائيلي خلال الاسابيع الماضية.

روابط ذات صلة

الجهاد الاسلامي للعالم: كيان الاحتلال انتهك هدنة الامم المتحدة

طهران تدين بشدة العدوان على غزة وصمت المحافل الدولية

الفصائل الفلسطينية تندد بعدوان الاحتلال على غزة

لحظة بلحظة.. 13 شهيدا منهم 3 قيادات بسرايا القدس وإصابات بعدوان إسرائيلي على غزة

بن غفير: حان الوقت الآن!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عودة سورية إلى الجامعة العربية تخطف الأضواء المحلية والإقليمية

شاهد.. هكذا اغتال الاحتلال قادة الجهاد الثلاثة في غزة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

بايدن يمدد العقوبات ضد سوريا

باقري كني: فرصة إعادة تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة ليست دائمة

ايران وعمان نحو ابرام اتفاقية للتجارة التفضيلية