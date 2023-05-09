شاهد.. هكذا اغتال الاحتلال قادة الجهاد الثلاثة في غزة

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية في رأم الله "فارس الصرفندي" إن عملية اغتيال قادة حركة الجهاد الإسلامي تمت بموافقة خطية من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

وأضاف، أن لحظة اغتيال القادة الثلاثة كان يتواجد في غرفة عمليات كيان الاحتلال وزير الحرب " يوافي غالانت" ورئيس الأركان، ورئيس الشاباك، مما يعني أن عملية الاغتيال كانت جريمة كاملة الأركان والهدف منها ضرب الحركة حركة الجهاد الإسلامي باغتيال قادتها.

وأوضح مراسل قناة العالم، أن القيادي الشهيد طارق عز الدين هو أسير محرر في صفقة الوفاء للاحراء ومن قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في الضفة الغربية، وأيضا كان من قادة معركة مخيم جنين عام 2002 وكان يتهمه الاحتلال بالوقوف وراء تحركات الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

هذا و ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، جريمة تمثلت بغارات على قطاع غزة أدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 3 قيادات بارزة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ونعت سرايا القدس قادتها الثلاثة الذين استشهدوا -مع زوجاتهم وعدد من أبنائهم- في الغارات الإسرائيلية على القطاع، والقادة هم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..