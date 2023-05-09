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شاهد.. هكذا الجفاف أثر على أهالي المحافظات الجنوبية في العراق

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

يعاني العراق من الجفاف الذي يدفع الأهالي نحو النزوح من الريف الى المدينة بحثا عن فرص عمل، حيث وتشهد محافظة الديوانية جنوبي العراق نزوح سكان الأرياف الى المدن بعدما تسبب الجفاف وشح المياه باستحالة زراعة الأراضي، وتربية المواشي في تلك المناطق.

العالم - خاص بالعالم

في بلد يحتوي على انهار وجداول ويحظى بثروة مائية دون البلدان الاخرى، يعاني من الجفاف الذي يجبر اهالي الارياف على مغادرة اراضيهم والنزوح الى المدينة لكسب العيش والبحث عن عمل.

ومن الحياة في الريف الى الحياة في المدينة في ظل تدهور البنية التحتية والفساد وسوء الإدارة وغياب الخدمات العامة الكافية والفرص الاقتصادية في بلد يتعافى رويدا رويدا من عقود من الصراع والحروب.

العراق المصنف عالميا من اكثر الدول تاثرا اثر تغير المناخ وحرارة الصيف الحارقة والعواصف الترابية المنتظمة التي ادت الى شح المياه والحد من الاراضي الزراعية جعل النزوح من الريف الى المدينة ظاهرة عادية تحمل معها اعبائها و مشاكلها للحكومة للتعامل معها.

وتقول منظمة الهجرة الدولية ان ذي قار وميسان هي المحافظات الاكثرنزوحا والتي تقدرب 76 بالمائة تعيش في ظروف جفاف قاسية تعتمد في القرى على المياه المنقولة بالصهاريج والشاحنات وإعانات مالية من الحكومة لا تغني ولاتسمن من جوع و لاتلبي احتياجات سكان المدن المتزايدة وفي نفس الوقت أصبحت المناطق الريفية مهجورة.

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