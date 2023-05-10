اميرعبداللهيان: اجتماع موسكو الرباعي رسالة قوية مفادها التركيز على الحل السياسي

العالم - ايران

وصرح امير عبداللهيان لدى وصوله الى موسكو فجر اليوم الاربعاء للمشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا وسوريا: في العام الماضي ، نشأت ظروف صعبة للغاية في المنطقة ، وازداد احتمال نشوب صراع عسكري في المناطق العسكرية في سوريا من جانب تركيا ، وبُذلت جهود دبلوماسية كثيرة لمنع نشوب حرب وصراع جديد في المنطقة وعلى الحدود المشتركة بين تركيا وسوريا.

واضاف: لعل استكمال جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود المشتركة لإيران وروسيا كان اجتماع قادة عملية أستانا في طهران الذي استضافه رئيس الجمهورية آية الله رئيسي ، ولحسن الحظ كان أحد نتائج اجتماع أستانا في طهران هو التركيز على ايجاد حل سياسي.

وفي إشارة إلى الاجتماع الرباعي الأول لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا وسوريا في موسكو ، المقرر عقده اليوم، قال وزير الخارجية الايراني: نأمل أن تكون الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن والاجتماعات التي عقدت قبل ذلك في موسكو على مستوى وزراء الدفاع وكبار الخبراء، ايصال رسالة قوية في اجتماع اليوم الاربعاء مفادها أن تركيا وسوريا تركزان على حل سياسي وانسحاب القوات العسكرية وانسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من المناطق الشمالية من سوريا، في الوقت نفسه ، ينبغي توفير العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى مناطقهم في أسرع وقت ممكن.