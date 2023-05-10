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قاليباف: سياسة الجوار اولوية ايران ودورها اساسي ومهم جدا في المنطقة والعالم

قاليباف: سياسة الجوار اولوية ايران ودورها اساسي ومهم جدا في المنطقة والعالم
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف إن دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة والعالم اساسي ومهم للغاية، ولن تصبح معزولة أبدًا، وقال: ان سياسة الجوار هي أولويتنا ، وعلينا تعزيز انسجام الدول الإسلامية والثورة الإسلامية وجبهة المقاومة خاصة في مجال التجارة والاقتصاد.

العالم - ايران

يتبع ..

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قاليباف: سياسة الجوار اولوية ايران ودورها اساسي ومهم جدا في المنطقة والعالم

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