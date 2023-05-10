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طهران تستضيف منافسات 'البولو' لأول مرة

طهران تستضيف منافسات 'البولو' لأول مرة
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

 أعلن وزير الرياضة والشباب الايراني"سيد حميد سجادي" عن اقامة دوري منافسات البولو لأول مرة في ایران.

العالم - إيران

وقال سيد حميد سجادي الیوم الاربعاء في حديث صحفي على هامش اجتماع الحكومة: نظرًا للمكانة القيمة والتاريخية للبولو بين الفروع الرياضية وبالتعاون مع اتحاد البولو، ستقام دوري البولو في ايران لأول مرة في غضون 23 أسبوعًا.

وأضاف: هذا الحدث بدأ في مطلع العام الجاري ويستمر حتى عشرة الفجر (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية) في كانون الثاني المقبل.

وأشار إلى أن الاستعدادات الأولية لهذا الحدث بدأت منذ الأسبوع الثاني من شهر مايو وقال: " رياضة البولو" من التخصصات القيمة التي يتم التعامل معها حاليًا بشكل جيد وجدي في العالم".

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