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هذا ما أكد عليه..

البيان المشترك للاجتماع الرباعي لوزراء خارحية إيران وسوريا وروسيا وتركيا

البيان المشترك للاجتماع الرباعي لوزراء خارحية إيران وسوريا وروسيا وتركيا
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

اتفق وزراء خارجية إيران، وروسيا، وتركيا، وسوريا، في الاجتماع الرباعي بالعاصمة الروسية موسكو على أن يتولى نواب وزراء الخارجية مهمة رسم خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع وزارات الدفاع والأمن في الدول الأربع.

العالم - إيران

وأجتمع اليوم الاربعاء ووزير الخارجية الايراني "حسين أميرعبداللهيان"، ووزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، ووزير الخارجية السوري "فيصل المقداد"، ووزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، في موسكو حيث أجرى الوزراء مباحثات أساسية وصريحة حول القضايا المتعلقة باستئناف العلاقات الحكومية بين سورية وتركيا بمختلف أبعادها.

وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والبيانات الرسمية في عملية أستانا، أكد المشاركون التزامهم بوحدة أراضي سوريا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومحاربة جميع أشكال الإرهاب والانفصالية والتطرف في هذا البلد.

كما تم التأكيد على أهمية زيادة المساعدات الدولية لسوريا ، بما في ذلك بهدف تسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين إلى أراضيهم وإعادة الإعمار بعد الحرب.

كما اتفق المشاركون على أن يتولى نواب وزير الخارجية مهمة رسم خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع وزارات الدفاع والأمن في الدول الأربع.

وفي هذا الاجتماع، تبادل الوزراء وجهات النظر في أجواء إيجابية وبناءة واتفقوا على أن الاتصالات والمباحثات الفنية رفيعة المستوى ستستمر في المستقبل بهذا الشكل الرباعي.

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