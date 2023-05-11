ردود الفعل الاسرائيلية بعد وصول صواريخ المقاومة إلى تل أبيب

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن هذا اليوم هو من اصعب الايام على الاحتلال الاسرائيلي نظرا لكثافه الصواريخ ودقتها التي اطلقتها المقاومه الفلسطينيه من قطاع غزة.

وقال مراسلنا أن من اكثر المناطق كانت عرضة لوصول الصواريخ هي في وسط الكيان بتل ابيب ومحيطها وهذه المناطق من المناطق المهمة لدى الاحتلال منوها الى وجود مناطق شبه خاليه في تل ابيب التي تعد العاصمة ومركز كيان الاحتلال الاسرائيلي الذي تعرض للشلل بفعل ا الضربات الصاروخيه للمقاومة ردا على جرائم الاحتلال المرتكبة من قبله بحق الاطفال في قطاع غزة.

وقتل إسرائيلي وأصيب 8 آخرون، الخميس، إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي ووسط إسرائيل بما فيها المناطق المتاخمة لتل أبيب.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي أن “إسرائيلي قتل وأصيب 8 آخرون، إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، أصاب بشكل مباشر مبنى في مدينة رحوبوت قرب تل أبيب، وأدى لإصابته بأضرار مادية أيضًا”.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث، وقوع أضرار كبيرة في المبنى الذي أصابه الصاروخ بمدينة رحوبوت.

وكشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن نحو 15 مبنى وساحة داخل إسرائيل تعرضت لقصف صاروخي الخميس.

وقالت إن إسرائيلي أصيب بجروح متوسطة بشظايا قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على منطقة “مجلس إقليمي إشكول” جنوبي البلاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...