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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 12-05-2023

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

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