السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣
٠٨:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

موقع تشيكي يعلق على عودة سورية إلى الجامعة العربية واستئناف العلاقات الإيرانية السعودية

موقع تشيكي يعلق على عودة سورية إلى الجامعة العربية واستئناف العلاقات الإيرانية السعودية
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد موقع “إيه بورتال 24” التشيكي أن التطورات الأخيرة الجارية في منطقة الشرق الاوسط، ولا سيما استئناف مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة العربية، واستئناف العلاقات الإيرانية السعودية، تشير إلى أن المنطقة بدأت تتخلص من السيناريو الأمريكي المعد لهذه المنطقة.

العالم-سوريا

ولفت الموقع في مقال له إلى أن المجتمع الدولي رحب بشكل عام بعودة سورية إلى الجامعة العربية، لأنها ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي، وتحسين الاقتصادات، وفي الوقت نفسه ستقوي صوت جامعة الدول العربية في المجتمع الدولي.

ورأى الموقع أن ذلك سيساعد الدول العربية على خلق قوة سياسية مشتركة، ولعب دور أكثر أهمية على الساحة الدولية، ودعم المزيد من تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وبين الموقع أن الولايات المتحدة تدخلت وبشكل اعتباطي، ولفترة طويلة في قضايا الشرق الأوسط، وأثارت فيها المواجهات التي أدت إلى نزاعات وحروب لا نهاية لها، لافتا إلى أن الناس في الشرق الأوسط يدركون الآن أكثر من أي وقت سابق أنهم يريدون تحديد مصيرهم بأنفسهم.

روابط ذات صلة

الرئيس السوري يتلقى دعوة رسمية من الرياض للمشاركة في قمة الجامعة العربية المقررة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيان الاحتلال فشل في استعادة إعادة الردع من المقاومة + فيديو

شاهد.. ارتفاع عدد الاصابات في غزة الی 150 اصابة

وزير الاقتصاد : ايران والسعودية ستتوصلان الى نتائج جيدة في التعاملات الاقتصادية

القاء القبض على المتسببين باستشهاد قائد مخفر ميناء جارك في جنوب ايران

السوداني يؤكد التزام الحكومة برعاية المكون الإيزيدي وكل المكونات الأخرى

ینی شفق: السلطات التركية تضبط أوراق اقتراع "مزورة" لصالح كليجدار أوغلو