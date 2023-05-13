السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

معركة ثأر الأحرار ومواقف الأمين العام لحزب الله

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة د.يحيى غدار أنه رغم الخسارة التي تحملتها حركة الجهاد الإسلامي في قياديها، لكن الفراغ يمتلىء بشكل تام، ونرى تطوراً إيجابياً في الرد على العدوان الصهيوني كل يوم أكثر من قبل.

العالم مع الحدث

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال يحيى غدار: إن هذه معركتنا، وهي ليست فقط لمحور المقاومة والأمة العربية والإسلامية بل هي أيضا معركة أحرار العالم، ولذلك مصير هذه المعركة له دور استراتيجي في مستقبل أي عمل تحرري.

ولفت إلى أن: الذي يحدث وهو ليس مستغربا بل هو منتظر، أن الشعب الفلسطيني ينتفض أينما كان، وباتت غزة القاعدة وشعلة النار، حيث تنتصر بكل المعارك، فيما الذي يقوم به نتنياهو هو الكذب الكبير بعد كل معركة حيث يكذب على المستوطنين.

وأضاف: هذه هي الصورة دائما، حيث نرى بأن الانتصار دائما يكون للفصائل الفلسطينية، وعلى رأس هذه الفصائل الفصيل المستهدف أي حركة الجهاد، لأنها تؤمن إيمانا مطلقا بأنها مع تحرير كل فلسطين وإزالة هذه الغدة السرطانية، فإذاً هي العدو الحقيقي الأكثر مستهدفا من كل الفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن: حركة الجهاد مرتاحة جدا مع كل الخسارة التي تقع في قياديها، ولكن الذي تبين -وهذا شيء مهم جدا وهو يربك العدو الصهيوني- أنه عندما تكون هناك خسارة لقائد نرى بأن ليس هناك فراغ، ويمتلىء الفراغ بشكل تام، وتكون النتائج ممتازة، ونرى تطوراً إيجابياً بالرد على العدوان الصهيوني كل يوم أكثر من قبل.

وفيما ذكّر بأن الرد حتى وصل إلى مستوطنات القدس، أوضح يحيى غدار أن: عملية الردع تنتصر الجهاد الإسلامي بها بدماء الشهداء، لأن الرد ليس فقط على تل أبيب، بل على مستوطنات القدس أيضاً، وهذه رسالة قوية جدا من حركة الجهاد الإسلامي.

يتبع..

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

معركة "ثأر الأحرار" تدخل يومها الخامس.. غزة لن ترفع الراية البيضاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

معركة ثأر الأحرار ومواقف الأمين العام لحزب الله

مجموعة السبع تؤكد التزامها بتقديم الدعم المالي لأوكرانيا

القاء القبض على داعشي ارهابي جنوب شرق ايران

الجهاد الاسلامي؛ اختراق القبة الحديدية ودكّ العاصمة الاقتصادية للكيان الصهيوني 

شاهد بالفيديو.. الضغط الشعبي يرغم السلطات علی الافراج عن عمران خان

بالفيديو..شهيدان و7 إصابات برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة