معركة ثأر الأحرار ومواقف الأمين العام لحزب الله

العالم – مع الحدث

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال يحيى غدار: إن هذه معركتنا، وهي ليست فقط لمحور المقاومة والأمة العربية والإسلامية بل هي أيضا معركة أحرار العالم، ولذلك مصير هذه المعركة له دور استراتيجي في مستقبل أي عمل تحرري.

ولفت إلى أن: الذي يحدث وهو ليس مستغربا بل هو منتظر، أن الشعب الفلسطيني ينتفض أينما كان، وباتت غزة القاعدة وشعلة النار، حيث تنتصر بكل المعارك، فيما الذي يقوم به نتنياهو هو الكذب الكبير بعد كل معركة حيث يكذب على المستوطنين.

وأضاف: هذه هي الصورة دائما، حيث نرى بأن الانتصار دائما يكون للفصائل الفلسطينية، وعلى رأس هذه الفصائل الفصيل المستهدف أي حركة الجهاد، لأنها تؤمن إيمانا مطلقا بأنها مع تحرير كل فلسطين وإزالة هذه الغدة السرطانية، فإذاً هي العدو الحقيقي الأكثر مستهدفا من كل الفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن: حركة الجهاد مرتاحة جدا مع كل الخسارة التي تقع في قياديها، ولكن الذي تبين -وهذا شيء مهم جدا وهو يربك العدو الصهيوني- أنه عندما تكون هناك خسارة لقائد نرى بأن ليس هناك فراغ، ويمتلىء الفراغ بشكل تام، وتكون النتائج ممتازة، ونرى تطوراً إيجابياً بالرد على العدوان الصهيوني كل يوم أكثر من قبل.

وفيما ذكّر بأن الرد حتى وصل إلى مستوطنات القدس، أوضح يحيى غدار أن: عملية الردع تنتصر الجهاد الإسلامي بها بدماء الشهداء، لأن الرد ليس فقط على تل أبيب، بل على مستوطنات القدس أيضاً، وهذه رسالة قوية جدا من حركة الجهاد الإسلامي.

يتبع..

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