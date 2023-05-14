مسيرات في قطاع غزة بعد سريان التهدئة احتفالا بثبات وقدرة المقاومة

العالم - فلسطين

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة التاسعة بتوقيت القدس، خرجت مسيرات عفوية في جميع أنحاء القطاع احتفالا بذلك.

وشهدت المسيرات رفع الأعلام الفلسطينية، وترديد تكبيرات، كما جابت مسيرات للسيارات والدراجات النارية وسيارات الدفاع المدني والإسعافات شوارع القطاع الرئيسية.

وبدأ مساء السبت سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة إقليمية، وذلك بعد 5 أيام من التصعيد العسكري.

وعقب هدوء لدقائق في غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، شهدت أجواء القطاع إطلاق رشقة من الصواريخ تجاه الاحتلال في ظل استئناف الأخيرة غاراتها الجوية على أهداف متفرقة بغزة.