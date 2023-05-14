أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 14مايو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

-جوان ..

مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية عبد اللهيان ونظيره السعودي لإعادة إفتتاح الممثليات الدبلوماسية .

- كيهان ..

تعاظم قدرات إيران البحرية .. صواريخ كروز بمدى بعيد وإنتشار بحري بالباحة الخلفية لأمريكا.

- جمهوري اسلامي ..

المقاومة الفلسطينية توجه ضربات صاروخية مكثفة لأهداف بعمق فلسطين المحتلة .

- خراسان ...

المقاومة تطلق نحو ألف وثلاثمائة صاروخ على الكيان الصهيوني .. وفشل ذريع للقبة الحديدية .

- سياست روز ..

مصر تتجاهل طلبا أمريكيا بإغلاق أجواءها أمام الطائرات الحربية الروسية .

- مردم سالاري ..

تركيا تشهد اليوم إنتخابات صعبة .. منافسة ساخنة بين أردوغان وقليجدار أوغلو .

- افتاب يزد ..

الرئيس التركي أردوغان يؤكد إستعداده لقبول أية نتائج قد تسفر عنها الإنتخابات الرئاسية.

- ابرار ..

عمران خان يؤكد ضرورة إجراء إنتخابات مبكرة كسبيل وحيد لخروج باكستان من الأزمة ..

- رسالت..

وزير خارجية النمسا يكشف عن إتساع دائرة الخلافات الداخلية في الإتحاد الأوروبي .

- ارمان ملي ..

ألمانيا تعتزم إرسال شحنة ضخمة من السلاح تضم دبابات ونظم دفاع جوي لأوكرانيا .

- افكار ..

وزير النفط يتحدث عن تمديد إتفاقية تصدير الغاز الإيراني للعراق لخمس سنوات .

- اطلاعات ..

ضربات المقاومة الصاروخية تجبر آلاف الصهاينة على النزوح من مستوطنات منطقة حزام غزة .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن الانتخابات التركية في مقالها ( الإنتخابات بتركيا, ثنائية قطبية وإحتمال تصعيد بعدها )..

المنافسة الاصلية في الانتخابات الرئاسية التركية تدور رحاها بين الرئيس اردوغان ومرشح تحالف الامة الذي يضم ستة احزاب معارضة كمال قليجدار اوغلو , وكل ذلك وسط توقعات بدخول الانتخابات لجولة ثانية .

( إن العامل الذي يجمع أحزاب المعارضة بإختلاف توجهاتها هو الرغبة باسقاط أردوغان, وهناك تساؤلات عن علاقاتها بعد فوزها المحتمل)

فهناك مخاوف مطروحة على صعيد الداخل التركي من ان يشهد هذا البلد تجاذبات وحالة عدم استقرار داخلي في حالة فوز قوى المعارضة رئاسيا وبرلمانيا في الانتخابات في ظل واقع وجود تباين في مواقف واتجاهات احزاب تحالف المعارضة بشأن مختلف القضايا , وبالطبع حاول اوغلو طمأنة الشارع في هذا السياق بتأكيد دعمه للحريات العامة وباعادة الديمقراطية على حد تعبيره لتركيا.

2- ارمان ملي ...

حولى الانتخابات التركية ايضا كتبت صحيفة ارمان ملي في مقالها (إستفتاء على الأحزاب أم معركة تحالفات ؟)..

نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا ستبقى مرهونة بدرجة كبيرة بمدى نجاح اي طرف في كسب اراء الاغلبية السكانية ذات التوجهات الدينية والقومية التقليدية .

( أردوغان حاول تحريك المشاعر القومية بالتركيز على مظاهر القوة والطموحات التأريخية فيما ركز أوغلو على الإنتعاش الإقتصادي)

ان شعبية اردوغان وحتى في الاوساط التقليدية بدأت تتضاءل في السنوات الاخيرة مع تفاقم الازمة الاقتصادية وتدهور الاوضاع المعيشية وسأم شرائح من المواطنين المحسوبين على التيارات التقليدية من طموحات ومغامرات اردوغان الاقليمية , وبالطبع استغلت قوى المعارضة على اختلاف توجهاتها لهذه الاجواء لصالحها تماما . ان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا ستكشف عن طبيعة خيارات الناخب التركي بين وعود تحسين اوضاعه المعيشية ووعود احياء عظمة تاريخية ما .

3- جمهوري اسلامي ..

في الشأن الباكستاني كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقريرها (عمران خان يدعو لإنتخابات مبكرة ) ..

دعا رئيس الوزراء الباكستاني العزول عمران خان بعد اكلاق سراحه بكفالة لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة في اسرع وقت لانقاذ باكستان من الازمة التي تعصف بها .

( خان إتهم الحكومة بتلفية إتهامات فارغة ضده مشيرا الى ان المحكمة العليا اعتبرت إلقاء القبض عليه إجراءا غير قانوني )

عمران خان الذي يترأس حزب تحريك انصاف ويتزعم قوى المعارضة الرئيسية في باكستان عمليا وعد بمواصلة جهوده لدفع الامور باجراء انتخابات عاجلة .

4- خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها (حركة الجهاد الإسلامي تضع معادلة جديدة )..

الكيان الصهيوني تصور بأن غاراته الارهابية الاخيرة على غزة واغتيال قادةٍ بسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الاسلامي , سيضمن له الحصول على ورقة رابحة مقابل فصائل المقاومة بشكل عام كما سيعزز داخليا موقف نتنياهو وحكومته الائتلافة المهزوزة .

( إن الرد الصاروخي المكثف للمقاومة الفلسطينية على هذه الجريمة الصهيونية حول أحلام نتنياهو والكيان الغاصب الى كوابيس )

الوساطات المصرية لم توقف صواريخ المقاومة على مدى اربعة ايام , اكثرُ من الف وثلاثمائة صاروخ فلسطيني اصابت اهدافا بعمق فلسطين المحتلة وفي تل ابيب نفسها ايضا واجبرت الصهاينة على الهرع للملاجئ والبقاء فيها . وليس هذا فحسب بل دفعت صواريخُ المقاومة الافَ الصهاينة بالنزوح من مستوطنات منطقة حزام غزة والهرب لمناطق ابعد بفلسطين المحتلة . ان حركة الجهاد الاسلامي وفصائل المقاومة ككل فرضت معادلة جديدة بردها الصاروخي الشامل الاخير على تفعيل الكيان لمخطط استهدافِ واغتيال قياداتها .

5- ابرار ..

حول الاجواء التي ترتبط بالانتخابات التركية كتبت صحيفة ابرار في تقريرها ( الكرملين يفند إدعاءات التدخل بالإنتخابات التركية )..

قال الناطق باسم القصر الرئاسي بموسكو ديميتري بيسكوف ان روسيا لم تتدخل ابدا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا .

( الكرملين أوضح بأن مرشح المعارضة التركية بالإنتخابات كمال قليجدار أوغلو إتهم روسيا بالتدخل إثر تلقيه معلومات كاذبة )

الناطق باسم الكرملين شدد على اهمية العلاقات بين موسكو وانقرة على صعيد المصالح الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ايضا .

من جانبه فند الرئيس التركي اردوغان اتهامات منافسه الرئاسي لروسيا .وكان اوغلو قد خاطب روسيا باللغة الروسية في تجمع انتخابي داعيا لوقف تدخلها في الانتخابات .