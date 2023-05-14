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تفكيك شبكة إرهابية خطيرة في ديالى

تفكيك شبكة إرهابية خطيرة في ديالى
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، تفكيك شبكة إرهابية "خطيرة" في محافظة ديالى.

العالم- العراق

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال استمرار العمليات الاستخبارية الدقيقة تم التوصل لمعلومات عن وجود شبكة ارهابية تقدم الدعم لعناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى وتزويدهم بالمواد الغذائية والاموال والمستلزمات الأخرى".

وأضاف، انه "بعد نصب كمين محكم ومتابعة ومراقبة مستمرة، تم القبض على اربعة متهمين من عناصر عصابات داعش الإرهابية كانوا يقدمون الدعم لأوكار، اذ تم اجهاض مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطرا أمنيا على المحافظة، واجري التحقيق معهم تحت اشراف القضاء واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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تفكيك شبكة إرهابية خطيرة في ديالى

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