برلماني لبناني: استمرار ظلم الفلسطينيين سيترك الأبواب مفتوحة على صد الارهاب

العالم- لبنان

وفي تصريح اليوم الاحد في ذكرى نكبة فلسطين، قال إن مرور 75 عاما على اغتصاب فلسطين لا يمنح شرعية للاحتلال، وسيبقى الكيان الصهيوني خارجا على القوانين والقرارات والمواثيق الدولية ومحتلا لفلسطين والاراضي العربية في لبنان والجولان وممارساته الهمجية اليومية بحق الشعب الفلسطيني،

كل ذلك يؤكد الطبيعة العدوانية لهذا العدو الذي قام باغتصاب ارض شعب عانى ومازال من ظلم وحرمان يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي ومنظماته الدولية التي غضت الطرف وتعاطى بمعايير مزدوجة مع العدو "الاسرائيلي"، وهذا ما سمح له بالتفلت من كل الضوابط.

وسأل ماذا فعل العرب والمسلمون وأحرار هذا العالم من أجل فلسطين اذ لم تنفع البيانات والادانات، ولا بد من خطوات تنفيذية تساهم في وضع حد لارتكابات الكيان الاسرائيلي، وأولى الخطوات قطع العلاقات التطبيعية مباشرة والضغط على دول العالم لاتخاذ توجهات واضحة من العدوانية التي يتعرض لها الفلسطينيون والعمل على اعطاء الشعب الفلسطيني حقه في العودة وإقامة دولته على ارضه، وهذا ما يساهم في ارساء قواعد الامن والسلم الدوليين.

ويحيي الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده الذكرى 75 غدا الاثنين للنكبة الفلسطينية، والتي كانت بدايتها مايو 1948 و أن النكبة عام 1948 تمثلت باحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية، وتدمير 531 تجمعاً سكانياً، وطرد وتشريد حوالي 85 بالمئة، من السكان الفلسطينيين، للدول المجاورة لفلسطين، وبعض الدول الأجنبية.