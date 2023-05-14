الأحزاب اللبنانية: نقدر عاليا الصمود الأسطوري للمقاومة في غزة العزة

العالم- لبنان

كما توجه بالعزاء للإخوة في حركة الجهاد الإسلامي باستشهاد ثلة من المجاهدين والقادة الأبرار.

و بيان اليوم الأحد صدر بعد اجتماع الأحزاب اعتبروا أن المواجهة البطولية التي سطرها المجاهدون هي خطوة على طريق تحرير فلسطين، كل فلسطين، فالانتصارات تراكم خبرات وإنجازات وصولا إلى دحر الاحتلال وزوال الكيان الصهيوني الغاصب الموقت الذي بالغ في الآثام والجرائم، وما تزامن هذه المواجهة البطولية مع ذكرى النكبة إلا تأكيد على فقدان الاحتلال لأي شرعية وجود واستمرار وعلى قرب زواله وعودة فلسطين لأهلها الأحرار أباة الضيم على مدى العصور والدهور.

وشدد المجتمعون على ضرورة اجتماع المجلس النيابي اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية، تمهيدا لانتظام عمل مؤسسات الدولة، لإيجاد حلول فعلية للأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تفاقمت وبات يعاني منها عموم الشعب، فكل تأخير في انتظام عمل المؤسسات مساهمة في تعميق أزمات اللبنانيين الذين بات الكثير منهم تحت خط الفقر والعوز.