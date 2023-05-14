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ليبيا.."المنفي"يدعو اللجنة 6+6 لإنجاز القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو

ليبيا..
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لجنة (6+6) المنبثقة عن مجلسي النواب الأعلى للدولة إلى الانتهاء من عملها الخاص بإنجاز القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو القادم.

العالم - ليبيا

جاء ذلك خلال زيارة المنفي، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميدالدبيبة ووزير الداخلية المكلف ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وللاتصال والشؤون السياسية، الأحد، لمقر المفوضية العليا للانتخابات.

‏وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المنفي أكد خلال اللقاء مع رئيس المفوضية عماد السايح، دعمه التام للمفوضية ورئاستها، مشدداً على أهمية ضمان إنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الجاري.

ونوه المنفي إلى أن المجلس الرئاسي يولي سد احتياجات المفوضية أهمية بالغة وأنه قائم على تذليلها مع الحكومة كأولوية إنفاق خلال ميزانية العام 2023 .

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