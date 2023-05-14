العالم - ليبيا

جاء ذلك خلال زيارة المنفي، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميدالدبيبة ووزير الداخلية المكلف ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وللاتصال والشؤون السياسية، الأحد، لمقر المفوضية العليا للانتخابات.

‏وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المنفي أكد خلال اللقاء مع رئيس المفوضية عماد السايح، دعمه التام للمفوضية ورئاستها، مشدداً على أهمية ضمان إنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الجاري.

ونوه المنفي إلى أن المجلس الرئاسي يولي سد احتياجات المفوضية أهمية بالغة وأنه قائم على تذليلها مع الحكومة كأولوية إنفاق خلال ميزانية العام 2023 .