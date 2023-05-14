لولا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما تحقق النصر في حلب + فيديو

العالم - إيران

وأدلى رئيس مجلس محافظة حلب السورية، بهذا التصريح خلال استقباله اليوم الأحد وفدا إيرانيا ضم محللين للشؤون السياسية وشخصيات إعلامية بارزة في إيران.

ولفت دياب إلى أن حلب وعلى غرار المناطق السورية الأخرى تعرضت لهجمات إرهابية شرسة؛ مبينا أنه لولا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لما تحقق النصر في هذه المنطقة.

وأضاف أن: دماء الشهداء الإيرانيين امتزجت مع دماء إخوانهم السوريين لتحرير محافظة حلب، وبفضل هذه الدماء الزكية تحررت حلب وسائر المدن السورية من أيدي الجماعات الإرهابية.

كما حمّل هذا المسؤول السوري، أعضاء الوفد الإعلامي الإيراني تحياته وآيات الشكر إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية والمسؤولين في إيران لقاء دعمهم وتضامنهم وصمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووقوفها جنبا إلى جنب سوريا، الأمر الذي جعل النصر من نصيب هذا البلد.

وفي سياق آخر قدم دياب تقريرا حول حجم الخسائر الناجمة عن زلزال سوريا المدمر وسير إعادة إعمار المناطق المنكوبة، مؤكدا على استعداد حلب لاستقبال الشركات الإيرانية في مرحلة الإعمار.