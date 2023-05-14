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الجهاد الاسلامي: إيران هي الدولة الوحيدة التي تدعم الفلسطينيين

الجهاد الاسلامي: إيران هي الدولة الوحيدة التي تدعم الفلسطينيين
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي "محمد الهندي"، اليوم الأحد، أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تدعم الفلسطينيين بالسلاح والمال.

العالم - فلسطين

وقال الهندي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي توهم باغتيال قادة سرايا القدس في معركة (ثأر الاحرار)، أنه يستطيع أن يرمم الردع، لكنه فقده ولم تعد "اسرائيل" قادرة على تهديد الشعب الفلسطيني، موضحًا أن بنيامين نتنياهو كان يستجدي في طلب التهدئة.

وشدّد القيادي الهندي، في تصريح صحفي، على أن الاحتلال المدجج بالسلاح لم تتمكن من تحقيق انتصار أمام غزة المحاصرة وفصيل واحد معترة ذلك أنه "إنجاز"، مضيفا أن سرايا القدس كانت مستعدة للمواجهة عسكرية تمدت لشهور.

وقال الهندي: إن "الاحتلال كان يتخوف من تحرك وحدة الساحات وأن تفتح المواجهة وتدخل حماس بشكل مباشر فيها (...)، و "إسرائيل" لديها مشاكلها ولا يمكنها أن تهرب من مشاكلها الداخلية بفرض أجندة أمنية حولها".

وأضاف أن شركاء نتنياهو يؤمنون بالحسم وكانوا ضد هذه المفاوضات في القاهرة، مشيرا إلى أن نتنياهو كان يريد أن يوقف المواجهة سريعاً وأن يرمم الردع ويعزل حركة الجهاد الاسلامي.

ولفت القيادي في حركة الجهاد، إلى أن الوفد الذي كان من المقرر أن يخرج إلى القاهرة هم أعضاء في المكتب السياسي وليس القادة الشهداء كما يدعي الاحتلال.

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