"تأجيل مفاوضات تبادل الأسرى مع أنصار الله في اليمن"

العالم - اليمن

وأفاد مصدر مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، بأنه "ستُؤجّل مفاوضات تبادل الأسرى مع أنصارالله، نتيجة استمرار تعثر تبادل الزيارات للأسرى المتفق عليه بوقت سابق".

وذكر أن "موعد انطلاق هذه المفاوضات مرهون بتبادل زيارات الأسرى بين الجانبين، خصوصا السياسي البارز محمد قحطان المحتجز لدى حركة انصارالله منذ أكثر من 8 أعوام"، من دون تفاصيل.

وحتى الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، لم يصدر بيان رسمي من الحكومة اليمنية أو حركة انصارالله بشأن الأمر.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، اتفق فريق الحكومة اليمنية بشأن الأسرى مع حركة أنصارالله على جولة مفاوضات جديدة بينهما في 15 مايو/ أيار الجاري، تسبقها زيارات بين مأرب (وسط) وصنعاء (شمال) للاطلاع على أوضاع الأسرى والمعتقلين.

وفي 16 إبريل الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استكمال إطلاق سراح نحو 900 محتجز في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة وأنصارالله عقب مشاورات بين الطرفين عقدت بسويسرا.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة أنصارالله على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية.