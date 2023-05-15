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تركيا..النتائج النهائية بعد فرز جميع الأصوات..جولة ثانية من الانتخابات في 28 مايو

تركيا..النتائج النهائية بعد فرز جميع الأصوات..جولة ثانية من الانتخابات في 28 مايو
الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أظهرت نتائج الانتخابات التركية تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بنسبة 49.35%، وسط ترقب جولة جديدة من الانتخابات في 28 مايو.

العالم-ترکیا

وأفادت قناة تي أر تي التركية الحكومية بالنتائج النهائية بعد فرز جميع الأصوات حيث حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.35٪، وكيليتشدار أوغلو على 45٪. وبالتالي ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100% من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

إلى ذلك أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل. مع حلول الساعة 17:00 عصر أمس الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر عن المعارضة التركية لوكالة "تاس" الروسية أنه: "وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي".

ولم تصرح لجنة الانتخابات التركية المركزية عن بيانات بشأن نسبة المشاركة.

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