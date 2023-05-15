النكبة الفلسطينية جريمة العصر المستمرة..

العالم – خاص بالعالم

وأضاف، أبو شريف في حديث لقناة العالم الاخبارية، أن معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة.

وأكد ممثل حركة الجهاد الاسلامي، أن الشعب الفلسطيني لم ولن يتوقف عن نضاله في مواجهة المشروع الاستيطاني على الاراضي الفلسطينية.

واشار أبو شريف، الى أن بعد 75 عاما على مرور النكبة الفلسطينية الا انه مازال نصف سكان الاراضي المحتلة هم الفلسطينيون، مما يثبت فشل عملية التطهير العرقي الذي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

هذا ويحيي الفلسطينيون، اليوم، الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، حينما قام الصهاينة باحتلال فلسطين وتشريد أكثر من سبعمئة وخمسين ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم عام ثمانية واربعين من القرن المنصرم.



ويخرج الفلسطينيون في مخيمات الشتات وكذلك في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في مسيرات حاشدة رافعين أعلاما تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم، وأخرى رسم عليها مفتاح العودة. ومن المقرر أن تحيي منظمة الأمم المتحدة هذه المناسبة للمرة الأولى في مقرها بنيويورك، حيث يفترض أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة يتحدث خلالها عن الرواية الفلسطينية لما جرى حينها.

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